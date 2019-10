Economia Alta da produção da Petrobras vai ajudar a atrair investidor, diz especialista "A Petrobras está atravessando um momento muito positivo com relação ao seu desempenho operacional", diz professor do Grupo de Economia da Energia da UFRJ

Ao ampliar a produção de petróleo e gás natural no terceiro trimestre deste ano, para 2,87 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), a Petrobras abriu caminho para que outras empresas se interessem pelo investimento no Brasil, segundo Edmar Almeida, professor do Grupo de Economia da Energia (GEE) da UFRJ. Em agosto, especialmente, a produção mensal foi r...