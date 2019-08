Economia All Invest não cumpre promessa de pagamento

A All Invest, empresa de consultoria em investimentos, não cumpriu a promessa de liquidar, até o dia de ontem, R$ 30 milhões em dívidas que teria com seus clientes. Por conta disso, dezenas de pessoas procuraram ontem a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para registrar queixa contra a empresa, que já responde a quatro inquéritos por crime contra a economia popular. A...