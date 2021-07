Economia Alimentos podem ficar ainda mais caros devido ao clima Quebra prevista de mais de 30% na produção de milho safrinha e geada em pastagens no Sudoeste goiano devem elevar custos

Problemas climáticos podem deixar os preços dos alimentos, principalmente os de origem animal, ainda mais caros no mercado brasileiro neste segundo semestre. O atraso do plantio e baixo volume de chuvas durante a fase de crescimento do milho safrinha afetaram a produtividade e é prevista uma queda de mais de 30% na produção. Ao mesmo tempo, as geadas no Sudoeste do Estado...