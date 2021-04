Economia Algodão perde espaço em Goiás Redução na área plantada é resultado das incertezas causadas pela pandemia de Covid-19. Mais rentáveis, produtores migraram para milho e soja, outros apostaram na cana-de-açúcar

A área plantada de algodão foi reduzida em Goiás nesta safra em comparação à temporada anterior. O recuo chegou a 23,1%, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os impactos da pandemia de Covid-19 no consumo mundial influenciaram na decisão dos agricultores de reduzir a produção. Mas, com parte do campo em floração e início das maçãs, o cenário é mai...