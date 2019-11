Economia Alcolumbre e Maia assinam promulgação da reforma da Previdência, que passa a valer nesta terça (12) Sessão solene não teve a presença de Jair Bolsonaro ou de ministros do governo. Por se tratar de uma PEC, texto não precisa de sanção do presidente

Sem a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), e de ministros do governo, o Congresso Nacional promulgou, nesta terça-feira, 12, a reforma da Previdência. A promulgação foi assinada pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em sessão solene do Congresso no plenário do Senado. O secretário especial de...