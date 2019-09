Economia Alcolumbre afirma que relatório da Previdência será votado nesta terça-feira (01) Segundo o presidente do Senado, essa será a única pauta no plenário nesta terça-feira, 1º de outubro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que o relatório da reforma da Previdência será votado terça-feira de manhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguirá para o plenário às 16h, horário de início da votação da ordem do dia. Segundo Alcolumbre, essa será a única pauta no plenário nesta terça-feira, 1º de outubro. "Deve ser o único...