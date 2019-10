Economia Alcolumbre admite que votação da Previdência em 2º turno pode atrasar em 1 semana Previsão inicial é de que a matéria volte ao plenário no dia 10 de outubro, o que representaria quebra do interstício exigido pelo regimento

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), admitiu que a votação em segundo turno da reforma da Previdência, prevista para 10 de outubro, pode atrasar. O principal obstáculo é a resistência de senadores em dar aval à chamada quebra de interstício, que permitiria a votação já na semana que vem, antes do intervalo exigido pelo regimento. Insatisfeitos com os rumo...