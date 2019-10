Economia Alberto Safra deixa o banco da família Rossano Maranhão, presidente da instituição, também deixou o cargo; eles devem se dedicar à abertura de um novo negócio

Alberto Safra, um dos filhos do controlador do Banco Safra, Joseph, decidiu deixar a instituição. A informação foi dada no domingo, 27, pela colunista Sonia Racy. Junto com ele, de acordo com fontes próximas à instituição, saem também o presidente do banco, Rossano Maranhão, e o vice-presidente, Eduardo Sosa. A saída se deu, segundo apurou o Estadão/Broadcast, pelas divergênci...