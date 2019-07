Economia Além do saque imediato de R$ 500 nas contas, trabalhadores poderão fazer “Saque Aniversário” no FGTS Segundo o Ministério da Economia, FGTS e PIS/Pasep terão efeito no PIB de 0,35 pontos percentuais em 12 meses

O governo confirmou nesta quarta-feira, 24, que o programa "Saque Certo" para a retirada anual de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a liberação de recursos do PIS/Pasep deve injetar R$ 30 bilhões na economia este ano. Pelas contas da equipe econômica, a medida deve garantir um crescimento adicional de 0,35 ponto porcentual no P...