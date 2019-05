Economia Airbnb terá dez andares para hospedagem no Rockefeller Center, em NY Rede de hotéis Marriott também oferecerá serviços de aluguéis no formato Airbnb

O Airbnb anunciou que transformará 200 quartos espalhados por 10 dos 75 andares do Rockefeller Plaza, em Nova York, em acomodações que poderão ser alugadas pelo aplicativo de hospedagem. A operação será semelhante à operação de um hotel, com lobby, restaurante, bar e centro de convenções. Segundo o Wall Street Journal, as hospedagens ocorrerão nos andares mais alto...