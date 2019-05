Economia Air Europa quer operar voos dentro do Brasil Companhia indicou à cúpula da Anac que tem interesse em atuar em rotas domésticas

A Air Europa, empresa aérea do grupo espanhol Globália, indicou ao governo brasileiro que vai pedir autorização para operar rotas nacionais no País. A companhia solicitou registro na junta comercial de São Paulo, o primeiro passo para se constituir no Brasil, e sinalizou à cúpula da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que vai solicitar autorização de operação em b...