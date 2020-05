Economia Ainda mais sobrecarregadas: mulheres relatam rotina durante a pandemia Mulheres contam como têm se desdobrado entre afazeres domésticos, cuidado com filhos e atividades profissionais; divisão desigual de tarefas tem diminuído, mas persiste

Desde março, com as medidas de isolamento para deter a propagação do novo coronavírus, o trabalho remoto tornou-se rotina para muitas pessoas, assim como aulas on-ne. Também os afazeres domésticos têm que ser desempenhados pelas próprias famílias. Um acúmulo de funções no lar, ainda maior quando os filhos são pequenos e demandam maior atenção. Essa nova realidade tem s...