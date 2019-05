Economia ‘Aguardamos convite para dialogar sobre o Sistema S’, diz presidente da CNC em visita a Goiânia José Roberto Tadros esteve na capital para visitar as instalações do Sistema S e falou sobre cortes e reforma da Previdência

O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros, esteve em Goiânia nesta quarta-feira (8) e disse que aguarda convite do governo federal para defender pessoalmente o Sistema S de eventuais cortes. Desde o início do ano, membros da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro (PSL) têm falado sobre a necessidade d...