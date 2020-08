Economia Agropecuária amorteceu impactos econômicos da pandemia no Brasil Setor foi beneficiado pela força de sua indústria de alimentos, que não parou mesmo com as medidas de combate à Covid-19, e pelo incremento das exportações de commodities

O agronegócio foi um dos poucos setores econômicos que conseguiram sentir menos os reflexos da pandemia e manter seus resultados positivos, com exceção de poucos segmentos mais impactados pelas medidas de isolamento social. Com bons números, a agropecuária tem ajudado a reduzir o tamanho do tombo na economia brasileira, graças à força da indústria nacional de alimentos e...