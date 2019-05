Economia Agronegócio goiano pode lucrar com a alta do dólar Cerca de 40% da safra de soja devem ser beneficiados, assim como as exportações de carne; mas custos de produção podem reduzir margem de lucro

Os exportadores goianos de commodities, como soja, milho e carne, vão lucrar mais, a partir de agora, com a cotação do dólar acima dos R$ 4. A expectativa é que 40% da safra de soja seja beneficiada com os preços mais altos, que também deve trazer ganhos maiores para os produtores de toda safrinha que começa a ser colhida. Para os exportadores de carne, o benefício ta...