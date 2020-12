Economia Agronegócio goiano com Cerrado preservado Reserva com 32 mil hectares integra agricultura e pecuária com ecoturismo e educação ambiental, garantindo a proteção de fauna e flora

Produzir mais em menor espaço, integrando atividades do campo, como agricultura e pecuária, à conservação de fauna e flora, ecoturismo e educação ambiental. Esta é a proposta do Legado Verdes do Cerrado, reserva particular de desenvolvimento sustentável da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), empresa da Votorantim, localizada em Niquelândia, cidade distante 305 qu...