Economia Agências do INSS reabriram hoje sem perícia Médicos peritos alegaram falta de segurança para o retorno. Os segurados que tinham atendimento agendado estão voltando para casa e terão que reagendar

Muitos segurados que haviam agendado atendimento nas agências do INSS em Goiânia e Aparecida foram obrigados a voltar para casa. Em Goiânia, apenas dois postos do Instituto (no Centro e no setor Universitário) retomaram hoje o atendimento presencial, depois de meses de fechamento por conta da pandemia, mas os peritos médicos não apareceram para trabalhar, o que deixou m...