Economia Agências do INSS reabrem sem perícia médica Segurados que tinham atendimento presencial agendado precisaram voltar para a casa e terão que reagendar o serviço

Duas agências do INSS em Goiânia, dos setores Central e Universitário, retomaram ontem o atendimento presencial, mas sem a realização de perícias porque os médicos não foram trabalhar. Com isso, dezenas de segurados que estavam com o serviço agendado há meses tiveram que voltar para casa e foram orientados a reagendar os atendimentos. Isso provocou indignação por parte ...