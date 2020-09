Economia Agências do INSS reabrem na segunda-feira (14) com fila de 900 mil pedidos Atendimento presencial será realizado apenas por agendamento via Meu INSS ou telefone 135

A reabertura gradual das agências da Previdência Social permitirá o atendimento de cerca de 900 mil requerimentos que estão parados devido a cumprimento de exigência, afirmou nesta quinta-feira (10) o presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Leonardo Rolim. O atendimento presencial em parte dos postos será retomado, apenas com agendamento, a part...