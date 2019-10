Economia Afonso Bevilaqua deve ser indicação do governo para diretoria executiva do FMI A chefia da representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional era ocupada por Alexandre Tombini, ex-presidente do Banco Central, desde 2016

O economista Afonso Bevilaqua deve ser indicado pelo governo brasileiro para assumir a diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI). A chefia da representação do Brasil no Fundo era ocupada por Alexandre Tombini, ex-presidente do Banco Central, desde 2016. Tombini foi anunciado no início de julho como representante chefe ...