Economia Aeroporto de Goiânia tem por mês o movimento que antes tinha em um dia Fluxo de passageiros cai mais de 95% no Santa Genoveva; voos diretos estão limitados a destinos em apenas dois Estados, São Paulo e Tocantins

Todo o vai e vem de passageiros no Aeroporto de Goiânia com a pandemia de coronavírus se modificou. O movimento diário registrado anteriormente pela Infraero, com média de 72 voos, agora é corresponde à realidade de um mês. Para maio, por exemplo, estão estimados apenas 78 no Santa Genoveva. Há poucas opções para quem quer sair ou chegar à capital e cancelamentos t...