Economia Aeroporto de Goiânia recebe liberação da Receita Federal para operar voos internacionais O Santa Genoveva ainda precisa de autorização da Anac para realizar operações internacionais, tanto de cargas como de passageiros

O aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, está um passo mais próximo de receber voos internacionais. A instalação recebeu as liberações da Receita Federal para realizar operações internacionais, tanto de cargas como de passageiros. A etapa foi concluída com a publicação dos Atos Declaratórios Executivos da Receita Federal no Diário Oficial da União. Agora, a Infrae...