Economia Aeroporto de Goiânia passa a receber de um a dois voos diários Pandemia faz movimentação cair por conta da baixa procura; enquanto isso, companhias aéreas deixam estacionados em fileira aviões sem uso

Ajustes na malha aérea anunciados por conta da pandemia de coronavírus fizeram a movimentação de passageiros no Aeroporto de Goiânia despencar. O terminal, que chegou a ter 79 voos diários, agora registra média de quatro, duas chegadas e duas partidas. A depender do dia, apenas um avião comercial pousa.Em março, quando começaram as medidas de isolamento social por c...