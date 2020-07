Economia Adiada para o dia 3 de agosto a reabertura gradual das agências do INSS O atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 deste mês

Foi adiada para o dia 3 de agosto a reabertura gradual das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Anteriormente, estava previsto que o retorno acontecesse no dia 13 de julho. Agora, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos fica prorrogado até o dia 31 deste mês, e segundo o Instituto, continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das a...