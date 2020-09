A Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Adfego) está com vaga de emprego aberta para atendente de call center em Rio Verde, exclusiva para pessoa com deficiência física.

Entre os requisitos: ser pessoa com deficiência física, ter o ensino médio, informática básica (digitação avançada) e desejável experiência em call center. A carga horária é de 6h (escala 6x1).

Os interessados devem enviar currículo para selecao@adfego.org.br.