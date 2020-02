Economia Adesivaço em Goiânia pede redução do ICMS sobre combustíveis Ação promovida pelo deputado estadual Humberto Teófilo (PSL) recebeu o nome de ‘#ZeraCaiado’ e ocorreu em diferentes pontos da capital nesta quinta-feira (13)

O deputado estadual Humberto Teófilo (PSL) realizou nesta quinta-feira (13) um adesivaço com o objetivo de cobrar do governo estadual a diminuição do porcentual de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis. A ação recebeu o nome de ‘#ZeraCaiado’. Em Goiás, a alíquota do tributo sobre a gasolina é de 30%. Para o etanol, o porcentual é d...