Economia Acordo pode ser “passaporte”, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) comemorou a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia ontem. Para a entidade, trata-se do mais importante acordo de livre-comércio já firmado pelo Brasil. Em nota, o presidente da CNI, Robson Andrade, afirmou que o acordo pode representar o “passaporte para o Brasil entrar na liga das grandes economias do comércio int...