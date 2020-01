Economia Acordo EUA e China avança, mas soja brasileira tem boas projeções Analistas e produtores vêm perspectivas favoráveis de demanda e preço do produto, que deve ter maior colheita nesta safra

A conclusão da Fase 1 do acordo entre Estados Unidos e China, prevista para o próximo dia 15, deve causar novo impacto sobre as exportações de soja por Goiás para o país asiático. Desde 2018, a guerra comercial entre os dois países tem se refletido no mercado da commodity, também afetado pela febre suína na China e pela valorização do dólar. Apesar dessas oscilações, as ...