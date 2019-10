Economia Acordo entre Mercosul e UE pode impactar economia brasileira em US$ 79 bilhões Medida ainda precisa ser ratificada por cada um dos 32 países que compõem os dois blocos para começar a valer

O acordo comercial entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE), fechado no fim de junho, deve impactar a economia brasileira em US$ 79 bilhões até 2035. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que divulgou hoje (11) estudo sobre a questão, durante a 2ª Conferência de Comércio Internacional e Serv...