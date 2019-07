Economia Acordo entre Mercosul e UE favorece Goiás União Europeia é segundo maior parceiro comercial do Estado; expectativa é de ampliar a competitividade goiana

O acordo para a área de livre comércio entre Mercosul e União Europeia tem potencial para ampliar valor das negociações goianas com o bloco, que é segundo maior parceiro comercial de Goiás – perde apenas para a China, que sozinha concerta 23,87% do que é exportado. No ano passado, 20,67% das exportações e 23,34% das importações do Estado foram realizadas para os países ...