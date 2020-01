Economia Acordo de acionistas entre J&F e BNDESPar perde a validade Banco deverá vender metade da participação que tem na empresa, hoje em 21%, numa transação que deve chegar a R$ 8 bilhões

O acordo de acionistas da JBS com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não vale mais. O prazo de vigência do acordo entre J&F Participações S.A., a holding do grupo, e o braço de participações do banco de fomento, o BNDESPar, se encerrou no dia 31 de dezembro de 2019. Assim, a partir de ontem não produz mais efeitos, conforme fato relevante ...