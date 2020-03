Os empregados dos estabelecimentos comerciais que fecharão as portas por 15 dias, obedecendo o decreto do governo estadual, serão colocados em férias coletivas, mas só receberão os valores devidos por estes dias de descanso quando forem gozar o restante do benefício. O acordo foi fechado ontem entre sindicatos patronais e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Goiás (Seceg). Outro acordo firmado pelo setor de bares e restaurantes de Goiânia prevê a possibilidade dos patrões suspenderem temporariamente os contratos de trabalho, com licença não remunerada (<FI10>leia mais na página 6</FI>).

O acordo firmado abrange cerca de 250 mil trabalhadores no Estado. Os comerciários devem receber os 18 dias trabalhados em março em até cinco dias, mas não receberão agora os 15 dias de férias, somente quando forem gozar o restante do benefício. Para o presidente do Seceg, Eduardo Amorim, o acordo visou reduzir prejuízos para as empresas e os empregados. “Os funcionários abrirão mão de receber estes dias agora. É um sacrifício para manter os empregos, sem a suspensão dos contratos de trabalho”, avalia.

Segundo ele, isso permite que o trabalhador não tenha perda nominal com a redução de jornada e salários, como chegou a ser cogitado por entidades representativas do comércio. Isso significa que ele terá que organizar suas finanças, pois receberá os 18 dias trabalhados em março antecipadamente, mas não poderá contar com salário no início de abril. “O trabalhador dará sua parcela de contribuição neste momento”, afirma.

O acordo também permite às empresas adotarem o regime de teletrabalho, o home office, pagando o mesmo salário atual. Também ficou autorizada a adoção do trabalho em regime parcial, com funcionamento setorizado de atividades essenciais na empresa. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado (Sindilojas), Eduardo Gomes, o adiantamento das férias, mas sem o recebimento antecipado, visa preservar as empresas e os empregos neste momento. “Teremos prejuízos incalculáveis e o empresário não consegue pagar este preço sozinho. Os empregados se sacrificarão um pouco, mas preservarão seus empregos”, diz.



Hotéis

Já o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares no Estado (Sechseg) negociou uma Convenção de Trabalho do Coronavírus com o Sindicato de Bares e Restaurantes de Goiás (Sindbares) que prevê a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho de forma não remunerada ou a concessão de férias coletivas ou individuais. “Empresas e empregados poderão negociar a melhor alternativa para preservar o interesse de ambos”, diz o advogado da Associação Brasileira de Bares e Restaurante em Goiás (Abrasel), Fabiano Rodrigues.

Mas ele alerta que o trabalhador terá que receber o saldo dos dias trabalhados em março imediatamente. Se a empresa optar pela concessão de férias, poderá fazer o pagamento da mesma em quatro parcelas. Por outro lado, o trabalhador ganhará uma estabilidade de 90 dias, não podendo ser dispensado sem justificativa. O acordo vale para os estabelecimentos de Goiânia.

Segundo o presidente da Abrasel, Fernando Jorge, o fechamento trará um prejuízo gigantesco para os estabelecimentos. Por isso, as empresas fizeram algumas solicitações ao governador Ronaldo Caiado, como a criação de linhas desburocratizadas e direcionadas de crédito para suprir o fluxo de caixa de pequenas e médias empresas. “Nossa preocupação é com o desemprego. O delivery vai continuar, mas não tem uma parcela suficiente das vendas para garantir o funcionamento das empresas”, alerta.

<CW-25>O advogado trabalhista Ernane Nardelli explica que estes acordos coletivos numa situação peculiar podem se sobrepor à lei. “Pelo menos por enquanto, esses acordos são amparados pela Justiça”, destaca. O presidente do Serviço Social Patronal de Goiás (Sesp), José Carlos Palma, ressalta que o acordo é direcionado para as empresas que foram obrigadas a fechar as portar pelo decreto. Segundo ele, os sindicatos poderão de reunir novamente para tratar de outras questões atuais, como as tributárias.