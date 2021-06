O Popular e o Great Place to Work, com o apoio da ABRH-GO, realizam a 11ª edição do Ranking Melhores Empresas para Trabalhar - Centro-Oeste, que conta com 179 corporações inscritas na região. Esse universo inclui 51.318 funcionários que responderam à pesquisa. As empresas destacadas são premiadas na noite desta quarta-feira, 30 de junho.

Nessa edição, 55 empresas do ranking são premiadas por O Popular e GPTW. Destas, 10 empresas de porte grande (acima de 1.000 funcionários), 35 de porte médio (de 100 a 999 colaboradores) e 10 de porte pequeno (de 30 a 99 colaboradores).