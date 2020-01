Economia 'Acho que tem brecha' para aumentar salário mínimo e compensar inflação, diz Bolsonaro Presidente vai se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira para discutir o assunto

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 14, que deve existir "brecha" para aumentar o salário mínimo e garantir a recomposição da inflação do ano passado. Ele afirmou que "a ideia" é garantir o aumento e que o assunto será decidido em reunião às 14h desta terça com o ministro da Economia, Paulo Guedes. "Vou reunir com Paulo Guedes agora à tarde. Acho q...