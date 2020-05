Economia Academias e profissionais buscam renda alternativa Enquanto tentam uma permissão para a reabertura, empresários investem em novas formas de atendimento aos alunos em casa

As academias estão entre os segmentos mais afetados pelo decreto de isolamento social do governo do Estado. Com quase dois meses de portas fechadas, muitos estabelecimentos e seus profissionais agora usam a criatividade em busca de novas formas de atender os alunos e obter renda. Alguns municípios goianos já começaram a liberar o funcionamento de academias, mediante o...