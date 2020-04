As academias de Goiás formularam um plano de ações para pedir a retomada de suas atividades a partir do próximo dia 4 de maio. As propostas de medidas de segurança que seriam adotadas contra a contaminação de funcionários e alunos pelo novo coronavírus foram apresentadas ontem pelo Sindicato das Academias de Goiás ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Goiânia, Walisson Moreira.

As medidas incluem a constante higienização de equipamentos e espaço de treinos, exigência de equipamentos de proteção individual, possibilidade de aquisição do termômetro com tecnologia sem contato para verificação da temperatura corporal, distância de dois metros entre os equipamentos, limite de uma hora de treino e de um cliente a cada quatro metros de área e cartazes com orientações expostos em locais estratégicos nos ambientes interno e externo da academia.

O Estado tem, hoje, cerca de 1.200 academias, sendo 700 em Goiânia, que geram entre 8 mil e 10 mil empregos. O presidente do Sindicato das Academias de Goiás, Denis Egídio Gonçalves Dias, disse que o secretário prometeu fazer um estudo de viabilidade e apresentar as propostas ao comitê de crise para dar uma resposta no início da próxima semana. Segundo ele, o plano de ações de higiene e distanciamento segue as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Não é só a possibilidade de contágio que está em jogo, mas milhares de empregos”, adverte.

Denis alerta que estes estabelecimentos já estão fechados há mais de 30 dias e, caso a situação se prolongue para depois do dia 4 de maio, as demissões devem começar. “Pelo menos 50% irão embora e o funcionário que se desligar agora não conseguirá outra colocação nos próximos meses, que devem ser difíceis”, diz. O sindicalista lembra que o desemprego também pode contribuir para a pressão sobre o sistema de saúde. “A academia também contribui para a saúde da população, ajudando a combater a depressão e até problemas respiratórios, como no caso da natação”, explica.

A Associação Brasileira das Academias (ACAD Brasil) também criou uma autorregulamentação para pedir a reabertura das empresas aos governos estaduais. O vice-presidente da ACAD, Edgard Corona, acredita que o setor é um dos mais afetados pelo isolamento social, pois ficou totalmente sem receita, assim como os cinemas. Segundo ele, a medida provisória 936, que permite a suspensão dos contratos de trabalho, trouxe um fôlego para as empresas, assim como a possibilidade de negociação dos aluguéis com os proprietários dos imóveis.

Mesmo assim, Edgard estima que entre 10% e 15% das academias do País já tenham fechado as portas nas últimas semanas. Por isso, a entidade tem buscado exemplos pelo mundo todo de como o setor está procedendo após a reabertura. “Conversamos com muita gente e condensamos todas as informações num plano de normas que possibilitarão a reabertura com segurança”, garante.

Esse plano de autorregulamentação está sendo entregue aos governos estaduais. “É preciso oferecer toda segurança até mesmo para atrair os alunos de volta. Temos que evitar aglomeração, mas precisamos garantir um mínimo de alunos que viabilize o funcionamento”, diz.