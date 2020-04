Economia ‘Abre e fecha’ prolonga isolamento e aprofunda crise Maior desafio de Estados e municípios é a falta de um protocolo geral para conciliar ações voltadas à saúde, ao isolamento e à economia

Há duas semanas, o governo do Ceará foi um dos primeiros a tentar relaxar a política de isolamento social no país, liberando algumas atividades não essenciais. A decisão durou menos de três horas e foi revogada.Na quinta (16), o Estado informou que 100% dos leitos de UTIs do sistema público estavam lotados. Há fila de espera, e a previsão é que haja 250 mortos ao dia a par...