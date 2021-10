Economia Abertura de empresas no Estado em 2021 já supera acumulado de mais de 60 anos As empresas ativas em Goiás já somam 913.801, incluindo os microempreededores individuais

Com a abertura de 25.924 empresas, entre janeiro e setembro deste ano, Goiás superou o acumulado de 62 anos de consolidação de novos CNPJs. Com isso, as empresas ativas no Estado já somam 913.801, incluindo os microempreededores individuais, os chamados MEIs. Os municípios que mais atraíram investimentos foram Goiânia, com 283 mil empresas, Aparecida de Goiânia (64 m...