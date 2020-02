Economia A história de Chaim Zaher, de porteiro a dono de grupo multinacional de educação Grupo SEB tem 44 escolas no Brasil que, juntas, somam 45 mil alunos

Na quinta-feira, 12, Chaim Zaher recebeu a imprensa na entrada do auditório de um hotel em São Paulo para dar detalhes da compra de 70% da rede de escolas bilíngues canadense Maple Bear pelo Grupo SEB, que fundou e preside. Ao lado da filha Thamila, diretora-executiva do grupo, Zaher poderia estar numa posição que lembrava um pouco suas origens. Nascido no Líbano, ele c...