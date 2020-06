O avanço nas discussões da reforma tributária é apontado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, como necessário para reerguimento da economia brasileira em 2021. Em conversa virtual realizada ontem à tarde com representantes de entidades que compõem o Fórum Empresarial de Goiás sobre perspectivas do Brasil pós Covid-19, Mourão ainda afirmou que há dinheiro para chegar às empresas e apresentou seu ponto de vista sobre a necessidade do País atrair investimentos externos para fortalecer sua indústria.

Na avaliação de Mourão, ante ao atual cenário, muita coisa que era produzida no leste da Ásia vai sair de lá. “Porque os grandes chegaram à conclusão que não podem colocar todos os ovos na mesma cesta”. Nesse contexto, diz que o Brasil tem que se apresentar como parceiro confiável para atrair essa produção para cá. Mas afirma que “temos que arrumar nossa casa”. “Temos que reorganizar as coisas aqui no Brasil, parar com essa brigalhada que nós estamos, com esse clima de Fla-Flu que está aqui dentro do País. É cloroquina, sim, cloroquina, não.”

Em continuidade à sua fala, o vice-presidente afirmou que chega a dizer que: “se o Bolsonaro fosse contra a cloroquina ‘neguinho’ seria a favor, do jeito que se instalou a coisa, a forma como está.” E prosseguiu: “Não há bom senso. O bom senso parece que ele ficou escondido em algum lugar aí”.

Mourão diz que tem mantido conversas com representantes de outros países e também de grandes bancos. “Temos que vender o Brasil como um lugar confiável onde essa turma pode chegar, usar a nossa capacidade instalada, que está aí ociosa, e a partir daí a gente começar a produzir, utilizando os insumos que temos aqui e passarmos exportar então produtos com valor agregado”.

Quanto a situação das empresas que já estão no Brasil vivenciando o reflexo da pandemia, Mourão diz que o governo terá que realmente “dar um empurrão”, seja na prorrogação por tempo limitado do “coronavoucher” (auxílio emergencial), em linha de crédito, com garantias do fundo garantidor de investimento, e também utilização dos bancos públicos.

Ao ser questionado sobre a dificuldade de acesso das micro e pequenas empresas às linhas de crédito anunciadas, Mourão afirmou que “o governo precisa fazer o crédito chegar a quem necessita”. E disse que “há dinheiro para chegar às empresas”.

Questionado sobre as altas cargas tributárias que pesam sobre as micro e pequenas empresas (MPEs) e o que estava sendo feito para esse setor, Mourão defendeu a necessidade de avançar na “questão tributária”, que, segundo ele, está “emperrada”.

“Tem o projeto lá do Senado, tem projeto da Câmara dos Deputados, tem as visões do Paulo Guedes (ministro da Economia)”. Ele afirmou que está mais que na hora dos responsáveis por solucionar o problema, Executivo e Legislativo, sentar para apresentar solução. “Nós temos uma responsabilidade grande nisso aí e eu acho que ao retorno das atividades do Congresso, ou mesmo agora ainda, com essas atividades sendo conduzidas de maneira virtual, a gente tem que tocar essa discussão para frente, porque ela faz parte sim do reerguimento da economia para o ano que vem.”

Mourão afirma que o sistema tributário brasileiro atual é “complicado e caro” e, segundo ele, custa uns R$ 75 bilhões por ano para o governo e as empresas mantê-lo. “E tem R$ 400 bilhões a R$ 450 bilhões de sonegação/evasão”. “Se fizermos uma reforma que a gente corte esses valores pela metade, que diminua pela metade a sonegação e o custo, nós teremos obtido uma vitória extraordinária”.

A webconferência do vice-presidente com representantes do Fórum das Entidades Empresariais durou cerca de uma hora e foi transmitida pelo YouTube no canal do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). Fizeram perguntas a Mourão os presidentes de cada uma das oito entidades que compõem o fórum, que além da Fieg é composto pelas Federações do Comércio (Fecomércio-GO), da Agricultura e Pecuária (Faeg), das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias (Facieg) e das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL). Completam o grupo a Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO).