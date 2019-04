Economia "A crise chegou": Mais de 5 milhões de brasileiros buscam oportunidades em aplicativos de entregas As plataformas permitiram que afetados pela crise voltassem ao mercado

Após quase três décadas trabalhando como gerente de vendas de imóveis, Salomão Sousa, de 57 anos, se viu sem saída: com sua principal fonte de renda prejudicada pela recessão, as comissões, que em alguns meses passavam de R$ 80 mil, sumiram. "A crise chegou sem avisar", diz. Sem pensar duas vezes, ele guardou o diploma de Direito e se tornou motorista do Cabify h...