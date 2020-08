Economia A casa caiu: preços de materiais para construção dispararam no mercado goiano Escassez de matérias-primas, fechamento de indústrias no isolamento social e maior demanda são apontados como causas de reajustes que chegam a quase 100% ou falta de produtos

O mercado da construção civil, que comemorava o aquecimento na demanda, hoje está apreensivo com a alta nos preços e até escassez de materiais, do básico ao acabamento. O preço do tijolo quase dobrou e produtos como tubos e conexões podem faltar no mercado em breve. Mas os reajustes afetaram vários produtos, o que já elevou o custo das obras em andamento. O Procon Goiás notifi...