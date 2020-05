Economia Aéreas brasileiras começam a ampliar número de voos a partir de junho Apesar do aumento previsto, malha diária das companhias ainda será pelo menos 80% menor do que no período anterior à pandemia

Após a brusca queda no número de voos no início das medidas de isolamento social adotadas para conter o avanço do novo coronavírus, companhias aéreas brasileiras começam a planejar o aumento de sua malha diária a partir de junho, mas num nível bem abaixo do visto antes da pandemia. A Azul projeta realizar 168 partidas ao dia no próximo mês, ante 115 diárias vistas...