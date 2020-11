Economia Ações do Carrefour caem mais de 5% após assassinato de homem negro A empresa passou de R$ 40,5 bilhões para R$ 38,2 bilhões em valor de mercado

O Carrefour Brasil perdeu R$ 2,16 bilhões em valor de mercado nesta segunda-feira (23), após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos. Ele foi espancado e morto na noite de quinta (19) por dois seguranças de uma unidade do supermercado Carrefour em Porto Alegre (RS), gerando protestos pelo Brasil no Dia da Consciência Negra (20), com depredações a...