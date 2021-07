Economia Ações de farmacêuticas saltam até 5.200% com avanço da vacinação anticovid O levantamento só considerou empresas farmacêuticas que trabalharam ou estão trabalhando em uma vacina anticovid e que são listadas na bolsa de valores de seus países

O desenvolvimento de vacinas em tempo recorde para a contenção da Covid-19 está rendendo alto retorno financeiro para as indústrias farmacêuticas que conseguiram ter o seu próprio imunizante aprovado. Segundo estudo feito pela plataforma de informações financeiras Economatica, a pedido da CNN Brasil Business, as ações dessas empresas saltaram até 5.200% do começo d...