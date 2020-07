Economia Ações da Via Varejo fecham na máxima histórica após empresa publicar e apagar dados de vendas do 2º tri Os números, extremamente positivos para a empresa, levaram a uma valorização de mais de 7,35% nas ações, a R$ 21,17

A Via Varejo publicou e apagou nesta segunda-feira (20) em sua conta no Twitter dados que apontam alta nas vendas da companhia no segundo trimestre. Os números, extremamente positivos para a empresa, levaram a uma valorização de mais de 7,35% nas ações, a R$ 21,17. O Ibovespa subiu 1,49%, aos 104.426 pontos. A companhia não se posicionou sobre a publicação no Twi...