Economia Ações da Petrobrás caem 8% após interferência de Bolsonaro no diesel Hoje cedo, o presidente questionou o reajuste de 5,7% no preço do óleo diesel anunciado ontem (11) pela empresa

A Petrobras perdeu R$32,4 bilhões em valor de mercado e viu suas ações fecharem em queda de mais de 8% depois que o presidente Jair Bolsonaro impediu o aumento do diesel nesta sexta-feira (12). Hoje cedo, Bolsonaro questionou o reajuste de 5,7% no preço do óleo diesel anunciado ontem (11) pela Petrobras. O mandatário disse que conversará com a direção da empresa para c...