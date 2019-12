Economia Ação troca geladeiras velhas por novas em Aruanã Mutirão também terá troca de lâmpadas antigas por outras de LED, doação para comunidades da tribo indígena Karajá e serviços da loja móvel da Enel

Os moradores de Aruanã podem concorrer ao sorteio de 70 geladeiras novas, realizado pela Enel. Para participar, os clientes podem se cadastrar nesta terça (3), quarta (4), quinta (5) e sexta-feira (6), das 9h às 17h, na praça Couto Magalhães, em frente ao Centro de Atendimento ao Turista, no Centro. O sorteio, que será realizado no mesmo local, está marcado para as 1...