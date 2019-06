Os moradores de Caldas Novas podem se cadastrar no sorteio da Enel que vai trocar 100 geladeiras antigas por novas com selo de eficiência A do Procel. Para participar, os interessados devem se cadastrar nesta terça (11), quarta (12), quinta (13), das 9h às 17h, e sexta-feira (14), das 9h às 16h, no Salão Paroquial do Bairro Santa Efigênia.

Os moradores precisam levar um documento oficial com foto e a última conta de energia paga. No momento do cadastro, o cliente pode trocar até três lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras duas lâmpadas LED, que são mais econômicas. Após o cadastro, os clientes participam de um sorteio para garantir a troca do equipamento. Todo o material retirado dos aparelhos velhos é reciclado, como gás refrigerante, compressores, óleo compressor, isolamento térmico, plásticos, aço, cobre e alumínio.

Durante a semana, os clientes também poderão contar com uma unidade móvel de atendimento da distribuidora. Todos os serviços que são prestados em uma agência fixa serão disponibilizados em uma van itinerante, encurtando distâncias e facilitando o atendimento aos clientes. As agências móveis contam com dois atendentes e disponibilizam serviços como adesões, parcelamentos, troca de titularidade, cadastramento de baixa renda, religações, negociações de débitos e ligações novas.

Serviço

Troca de geladeiras

Endereço – Rua João da Cruz, Quadra: 47-A, Lote: 01, Bairro Santa Efigênia – Caldas Novas.

Cadastramento para participar do sorteio – 11/06/19, 12/06/19, 13/06/19, das 9h às 17h, e 14/06/19, das 9h às 16h.

Sorteio das geladeiras para os cadastrados – 14/06/19, às 18h30.

Entrega das geladeiras – 15/06/19, das 7h às 10h.