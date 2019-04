Economia Ação de empresa troca 100 geladeiras de moradores do Setor Finsocial, em Goiânia O cadastro para participar do sorteio acontece entre terça (23) e sexta (26)

Os moradores do Setor Finsocial, em Goiânia, podem participar do sorteio da Enel para troca de 100 geladeiras no bairro. Por meio da iniciativa, refrigeradores antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A do Procel. Para participar, os clientes podem se cadastrar nesta terça (23), quarta (24), quinta (25) e sexta-feira (26), das 9h às 17h, no Campão d...